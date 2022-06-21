Внаслідок вторгнення рф в Україні загинуло 4597 мирних жителів – ООН

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"З 4:00 ранку 24 лютого 2022 року, коли розпочався збройний напад російської федерації на Україну, до опівночі (за місцевим часом) 20 червня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 10 308 жертв серед цивільного населення країни: 4597 загиблих і 5711 поранених", – ідеться у повідомленні.

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За даними ООН, серед загиблих: 1775 чоловіків, 1186 жінок, 128 дівчаток та 144 хлопчики, а також 41 дитина та 1323 дорослих, стать яких поки невідома.

Дістали поранення: 1159 чоловіків, 810 жінок, 127 дівчаток та 168 хлопчиків, а також 176 дітей та 3271 дорослий, стать яких невідома.