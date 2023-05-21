Внаслідок ворожого удару по Куп’янську постраждали троє цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Внаслідок чергових ворожих ударів по Куп‘янську постраждали троє мирних мешканців. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Харківської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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«За даними слідства, 20 травня близько 18:10 російські військові вкотре обстріляли м. Куп‘янськ. За попередніми даними, обстріл здійснювався снарядами РСЗВ «Град» із запалюючими елементами з піротехнічним складом. Внаслідок обстрілу відбулось займання площею 300 кв. м на території одного з місцевих підприємств. Близько 19:00 військові держави-агресора повторно обстріляли Куп‘янськ. Попередньо, вже з артилерії. Отримали поранення двоє жінок 61 і 69 років та 44-річний чоловік», - повідомили у прокуратурі.
Наслідки збройної агресії рф документували прокурори спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.