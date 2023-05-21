В результате вражеского удара по Купянску пострадали трое гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Вследствие очередных вражеских ударов по Купянску пострадали трое мирных жителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.
При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Детали
«По данным следствия, 20 мая около 18:10 российские военные в очередной раз обстреляли г. Купянск. По предварительным данным, обстрел осуществлялся снарядами РСЗО «Град» с зажигательными элементами с пиротехническим составом. В результате обстрела произошло возгорание площадью 300 кв. м на территории одного из местных предприятий. Около 19:00 военные государства-агрессора повторно обстреляли Купянск. Предварительно, уже из артиллерии. Получили ранения две женщины 61 и 69 лет и 44-летний мужчина», - сообщили в прокуратуре.
Последствия вооруженной агрессии рф документировали прокуроры совместно со следователями Купянского РВП ГУНП в Харьковской области.