В результате вражеского удара по Купянску пострадали трое гражданских

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Детали

«По данным следствия, 20 мая около 18:10 российские военные в очередной раз обстреляли г. Купянск. По предварительным данным, обстрел осуществлялся снарядами РСЗО «Град» с зажигательными элементами с пиротехническим составом. В результате обстрела произошло возгорание площадью 300 кв. м на территории одного из местных предприятий. Около 19:00 военные государства-агрессора повторно обстреляли Купянск. Предварительно, уже из артиллерии. Получили ранения две женщины 61 и 69 лет и 44-летний мужчина», - сообщили в прокуратуре.

Последствия вооруженной агрессии рф документировали прокуроры совместно со следователями Купянского РВП ГУНП в Харьковской области.