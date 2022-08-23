Внаслідок ворожого обстрілу Харкова поранено одну людину - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу Харкова відомо про одного пораненого, повідомили у ГУ ДСНС у Харківській області, пише УНН.
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"Харків: 23 серпня вдень ворог завдав чергового обстрілу із реактивних систем залпового вогню по Шевченківському району міста Харкова. В результаті обстрілу, за попередніми даними, одна особа постраждала", - повідомили у ГУ ДСНС у Facebook.
Доповнення
Російські окупанти вдень знову обстріляли Харків, цього разу - з артилерії, повідомив мер міста.