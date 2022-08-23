В результате вражеского обстрела Харькова ранен один человек - ГСЧС

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"Харьков: 23 августа днем враг нанес очередной обстрел из реактивных систем залпового огня по Шевченковскому району города Харькова. В результате обстрела, по предварительным данным, один человек пострадал", - сообщили в ГУ ГСЧС в Facebook.

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Российские оккупанты днем снова обстреляли Харьков, на этот раз – из артиллерии, сообщил мэр города.