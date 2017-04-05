Внаслідок вибуху в ресторані столиці Сомалі загинуло сім осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Внаслідок вибуху у Могадішо біля ресторану загинуло сім осіб, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Зазначається, що внаслідок вибуху автомобіля біля ресторану загинуло щонайменше 7 осіб, ще кілька людей отримали поранення. Потужний вибух в значній мірі зруйнував ресторан.
Наразі ще ніхто не взяв відповідальності за вибух, проте повязана з Аль-Каїдою ісламістська група Аш-Шабаб часто проводить подібні атаки.
Як повідомляв УНН, 21 березня у столиці Сомалі Магадішо сталося чотири атаки терористів, в результаті яких загинули близько 50 осіб.