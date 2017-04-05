В результате взрыва в ресторане столицы Сомали погибли семь человек

Отмечается, что в результате взрыва автомобиля возле ресторана погибли по меньшей мере 7 человек, еще несколько человек получили ранения. Мощный взрыв в значительной степени разрушил ресторан.

Пока еще никто не взял ответственность за взрыв, однако связана с Аль-Каидой исламистская группа Аш-Шабаб часто проводит подобные атаки.

Как сообщал УНН, 21 марта в столице Сомали Магадишо произошло четыре атаки террористов, в результате которых погибли около 50 человек.