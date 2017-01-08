Внаслідок вибуху котла на Хмельниччині жінка з дитиною потрапили до реанімації

Попередньо, вибух котла стався у квартирі п’ятиповерхівки у райцентрі Дунаєвці. На місці події працюють рятувальники ДСНС і слідчо-оперативна група. Потерпілих внаслідок вибуху жінку і дитину каретою “швидкої” госпіталізовано до реанімаційного відділення Дунаєвецької ЦРЛ.

Нагадаємо, внаслідок вибуху та руйнування будівельних конструкцій будинку в с.Сухий Лиман загинули 2 особи, 90-літню жінку дістали з-під завалів живою, в неї травма ноги.