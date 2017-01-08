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Внаслідок вибуху котла на Хмельниччині жінка з дитиною потрапили до реанімації

Внаслідок вибуху котла на Хмельниччині жінка з дитиною потрапили до реанімації

Київ • УНН

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 січня. УНН. На Хмельниччині внаслідок вибуху котла індивідуального опалення жінка з дитиною потрапили до реанімації. Постраждалі перебувають у важкому стані, кажуть медики. Про надзвичайну ситуацію кореспонденту УНН повідомили у поліції області.

Попередньо, вибух котла стався у квартирі п’ятиповерхівки у райцентрі Дунаєвці. На місці події працюють рятувальники ДСНС і слідчо-оперативна група. Потерпілих внаслідок вибуху жінку і дитину каретою “швидкої” госпіталізовано до реанімаційного відділення Дунаєвецької ЦРЛ.

Нагадаємо, внаслідок вибуху та руйнування будівельних конструкцій будинку в с.Сухий Лиман загинули 2 особи, 90-літню жінку дістали з-під завалів живою, в неї травма ноги.

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