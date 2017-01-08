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В результате взрыва котла в Хмельницкой области женщина с ребенком попали в реанимацию

В результате взрыва котла в Хмельницкой области женщина с ребенком попали в реанимацию

Киев • УНН

 • 10227 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 января. УНН. В Хмельницкой области в результате взрыва котла индивидуального отопления женщина с ребенком попали в реанимацию. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, говорят медики. О чрезвычайной ситуации корреспонденту УНН сообщили в полиции области.

Предварительно, взрыв котла произошел в квартире пятиэтажки в райцентре Дунаевцы. На месте происшествия работают спасатели ГосЧС и следственно-оперативная группа. Пострадавших в результате взрыва женщину и ребенка каретой "скорой" госпитализировали в реанимационное отделение Дунаевецкой ЦРБ.

Напомним, в результате взрыва и разрушения строительных конструкций здания в с.Сухой Лиман погибли 2 человека, 90-летнюю женщину достали из-под завалов живой, у нее травма ноги .

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