Внаслідок вибуху авто в Сомалі загинув урядовець

"Вибух закладеної в автомобіль вибухівки спричинив загибель молодшого співробітника уряду", - повідомив прес-секретар мера Могадішо Абдільфатах Омар Халейн.

Наразі жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.

Як повідомляв УНН, у столиці Сомалі Могадишо в неділю, 9 квітня, начинений вибухівкою автомобіль здетонував поблизу військового конвою.