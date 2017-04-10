Внаслідок вибуху авто в Сомалі загинув урядовець
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Урядовець загинув внаслідок вибуху автомобіля, в який було закладено вибухівку. Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновників, передає УНН.
"Вибух закладеної в автомобіль вибухівки спричинив загибель молодшого співробітника уряду", - повідомив прес-секретар мера Могадішо Абдільфатах Омар Халейн.
Наразі жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.
Як повідомляв УНН, у столиці Сомалі Могадишо в неділю, 9 квітня, начинений вибухівкою автомобіль здетонував поблизу військового конвою.