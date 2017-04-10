В результате взрыва авто в Сомали погиб чиновник

"Взрыв заложенной в автомобиль взрывчатки стал причиной гибели младшего сотрудника правительства", - сообщил пресс-секретарь мэра Могадишо Абдильфатах Омар Халейн.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как сообщал УНН, в столице Сомали Могадишо в воскресенье, 9 апреля, начиненный взрывчаткой автомобиль сдетонировал вблизи военного конвоя.