В результате взрыва авто в Сомали погиб чиновник
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Чиновник погиб в результате взрыва автомобиля, в который была заложена взрывчатка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников, передает УНН.
"Взрыв заложенной в автомобиль взрывчатки стал причиной гибели младшего сотрудника правительства", - сообщил пресс-секретарь мэра Могадишо Абдильфатах Омар Халейн.
Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
Как сообщал УНН, в столице Сомали Могадишо в воскресенье, 9 апреля, начиненный взрывчаткой автомобиль сдетонировал вблизи военного конвоя.