Внаслідок кількох ДТП на Полтавщині загинули дві особи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Упродовж доби у Полтавській області стались три ДТП, у яких загинули дві особи і ще дві отримали травми. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у Київській області, передає УНН.
“Внаслідок трьох ДТП у Пирятині, Кременчуці та Миргороді загинули двоє і ще двоє травмовані”, — йдеться у повідомленні.
Близько 08:00 ранку у місті Пирятин 26-річний водій автомобіля “ВАЗ-2101”, рухаючись вулицею Європейська, здійснив наїзд на 77-річну жінку. Пішохода з тілесним ушкодженнями госпіталізовано до районної лікарні.
Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася близько 21:00, у місті Кременчук. Водій Opel Vectra 1954 року народження, під час руху вулицею Ярмаркова, здійснив наїзд на невстановленого чоловіка. Від отриманих травм пішохід загинув на місці. Проводяться заходи по встановленню його особи.
Близько 22:30 у місті Миргород, на перехресті вулиць Незалежності та Гоголя, сталося зіткнення автомобілів “ВАЗ-21113” та Renault Trafic. За кермом легковика перебував 25-річний миргородець, мікроавтобусом керував 35-річний житель району.
У результаті аварії помер у кареті швидкої водій ВАЗа, а 25-річний пасажир тієї ж автівки з численними тілесними ушкодженнями доставлений до медичної установи.
За всіма фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за відповідними частинами статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Працівники поліції встановлюють всі обставини та причини автомобільних аварій.
Нагадаємо, на в'їзді до Чернігова троє осіб загинули внаслідок лобового зіткнення позашляховика з мікроавтобусом.