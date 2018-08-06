В результате нескольких ДТП в Полтавской области погибли два человека

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 30962 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 94953 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121425 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129129 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167793 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152852 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140686 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130397 просмотра

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7 марта, 08:52 • 180311 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

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В результате нескольких ДТП в Полтавской области погибли два человека

В результате нескольких ДТП в Полтавской области погибли два человека

Киев  •  УНН

 • 10651 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В течение суток в Полтавской области произошли три ДТП, в которых погибли два человека и еще два получили травмы. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Киевской области, передает УНН.

“В результате трех ДТП в Пирятине, Кременчуге и Миргороде погибли двое и еще двое травмированы”, — говорится в сообщении.

Около 08:00 утра в городе Пирятин 26-летний водитель автомобиля “ВАЗ-2101”, двигаясь по улице Европейская, совершил наезд на 77-летнюю женщину. Пешехода с телесным повреждениями госпитализировали в районную больницу.

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошла около 21:00 в городе Кременчуг. Водитель Opel Vectra 1954 года рождения, во время движения по улице Ярмарочная, совершил наезд на неустановленного мужчину. От полученных травм пешеход погиб на месте. Проводятся мероприятия по установлению его личности.

Около 22:30 в городе Миргород, на перекрестке улиц Независимости и Гоголя, произошло столкновение автомобилей “ВАЗ-21113” и Renault Trafic. За рулем легковушки находился 25-летний миргородец, микроавтобусом управлял 35-летний житель района.

В результате аварии скончался в карете скорой водитель ВАЗа, а 25-летний пассажир той же машины с многочисленными телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

По всем фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по соответствующим частям статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Работники полиции устанавливают все обстоятельства и причины автомобильных аварий.

Напомним, на въезде в Чернигов три человека погибли в результате лобового столкновения внедорожника с микроавтобусом.

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