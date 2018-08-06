В результате нескольких ДТП в Полтавской области погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В течение суток в Полтавской области произошли три ДТП, в которых погибли два человека и еще два получили травмы. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Киевской области, передает УНН.
“В результате трех ДТП в Пирятине, Кременчуге и Миргороде погибли двое и еще двое травмированы”, — говорится в сообщении.
Около 08:00 утра в городе Пирятин 26-летний водитель автомобиля “ВАЗ-2101”, двигаясь по улице Европейская, совершил наезд на 77-летнюю женщину. Пешехода с телесным повреждениями госпитализировали в районную больницу.
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошла около 21:00 в городе Кременчуг. Водитель Opel Vectra 1954 года рождения, во время движения по улице Ярмарочная, совершил наезд на неустановленного мужчину. От полученных травм пешеход погиб на месте. Проводятся мероприятия по установлению его личности.
Около 22:30 в городе Миргород, на перекрестке улиц Независимости и Гоголя, произошло столкновение автомобилей “ВАЗ-21113” и Renault Trafic. За рулем легковушки находился 25-летний миргородец, микроавтобусом управлял 35-летний житель района.
В результате аварии скончался в карете скорой водитель ВАЗа, а 25-летний пассажир той же машины с многочисленными телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.
По всем фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по соответствующим частям статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Работники полиции устанавливают все обстоятельства и причины автомобильных аварий.
Напомним, на въезде в Чернигов три человека погибли в результате лобового столкновения внедорожника с микроавтобусом.