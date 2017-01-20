Внаслідок теракту "ІД" в Сирії загинули 5 турецьких військових
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. В сирійському міст Ель-Баб відбувся теракт, організований “ІД”. Загинули 5 турецьких військових, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за вибух авто, від якого загинули п’ятеро турецьких солдатів і дев’ять поранених у північному сирійському місті Ель-Баб", — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, російська і сирійська сторони підписали на 49 років угоду про розширення території пункту матеріально-технічного забезпечення військово-морського флоту Росії в Тартусі.