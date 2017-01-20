В результате теракта "ИГ" в Сирии погибли 5 турецких военных
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В сирийском городе Эль-Баб произошел теракт, организованный "ИГ". Погибли 5 турецких военных, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв авто, от которого погибли пять турецких солдат и девять раненых в северном сирийском городе Эль-Баб ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, российская и сирийская стороны подписали на 49 лет соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота России в Тартусе.