В результате теракта "ИГ" в Сирии погибли 5 турецких военных

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв авто, от которого погибли пять турецких солдат и девять раненых в северном сирийском городе Эль-Баб ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, российская и сирийская стороны подписали на 49 лет соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота России в Тартусе.