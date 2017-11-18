Внаслідок сутичок у Міському саду Одеси травмовано шестеро поліцейських

За словами начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна, наразі ситуація контрольована.

"Серед цивільних постраждалих немає. Правоохоронці діяли толерантно та намагалися уникнути конфліктних ситуацій", - відзначив керівник одеської поліції.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Встановлюються всі обставини події.

Крім того, поліція на місці продовжує забезпечувати публічну безпеку.

Нагадаємо, кілька сотень одеситів прорвалися до Літнього театру в Міському саду, сталися сутички між правоохоронцями і активістами.

Як повідомляв УНН, внаслідок сутичок біля Літнього театру постраждав начальник поліції Одещини.