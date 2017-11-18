В результате столкновений в Городском саду Одессы травмированы шесть полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В результате столкновений между полицейскими и активистами в Городском саду Одессы повреждения получили шесть правоохранителей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
По словам начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина, пока ситуация контролируемая.
"Среди гражданских пострадавших нет. Правоохранители действовали толерантно и пытались избежать конфликтных ситуаций", - отметил руководитель одесской милиции.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Кроме того, полиция на месте продолжает обеспечивать публичную безопасность.
Напомним, несколько сотен одесситов прорвались в Летний театр в Городском саду, произошли столкновения между правоохранителями и активистами.
Как сообщал УНН, в результате столкновений возле Летнего театра пострадал начальник полиции Одесской области.