Внаслідок сутичок між футбольними вболівальниками в Одесі постраждали двоє поліцейських

"Внаслідок протиправних дій конфліктувальників двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження. Їм надано медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.



Зазначено, що протягом дня до відділів поліції було доставлено 14 вболівальників, які були учасниками конфліктів та бійок. Після перевірки відносно сімох із них складено адміністративні протоколи за дрібне хуліганство, ще двоє будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за ст. 296 ККУ. Вирішується питання про затримання одного з цих чоловіків на підставі ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.



Нагадаємо, перед футбольним матчем за Суперкубок України на пляжі Ланжерон в Одесі стався конфлікт між вболівальниками. Як було встановлено, між нетверезим фанатом однієї з команд та групою вболівальників команди-суперника виник конфлікт, під час якої чоловік завдав декілька ударів двом своїм опонентам.