В результате столкновений между футбольными болельщиками в Одессе пострадали двое полицейских

"В результате противоправных действий фанатов двое полицейских получили телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.



Отмечено, что в течение дня в отделы полиции были доставлены 14 болельщиков, которые были участниками конфликтов и драк. После проверки в отношении семи из них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, еще двое будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 296 УК. Решается вопрос о задержании одного из этих мужчин на основании ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Напомним, перед футбольным матчем за Суперкубок Украины на пляже Ланжерон в Одессе произошел конфликт между болельщиками. Как было установлено, между нетрезвым фанатом одной из команд и группой болельщиков команды-соперника возник конфликт, в ходе которой мужчина нанес несколько ударов двум своим оппонентам.