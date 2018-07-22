В результате столкновений между футбольными болельщиками в Одессе пострадали двое полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В результате столкновений между футбольными болельщиками в Одессе пострадали двое полицейских. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает УНН.
"В результате противоправных действий фанатов двое полицейских получили телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Отмечено, что в течение дня в отделы полиции были доставлены 14 болельщиков, которые были участниками конфликтов и драк. После проверки в отношении семи из них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, еще двое будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 296 УК. Решается вопрос о задержании одного из этих мужчин на основании ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Напомним, перед футбольным матчем за Суперкубок Украины на пляже Ланжерон в Одессе произошел конфликт между болельщиками. Как было установлено, между нетрезвым фанатом одной из команд и группой болельщиков команды-соперника возник конфликт, в ходе которой мужчина нанес несколько ударов двум своим оппонентам.