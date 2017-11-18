Внаслідок сутичок біля Літнього театру постраждав начальник поліції Одещини

За його словами, під час сутичок його вдарили металевим прутом із натовпу. Начальнику поліції надали першу медичну допомогу. За госпоталізацією він не звертався.

Також додамо, що наразі ситуація стабілізувалася, правохоронці забезпечують правопороядок та не допускають сутичок.

Нагадаємо, кілька сотень одеситів прорвалися до Літнього театру в Міському саду, сталися сутички між правоохоронцями і активістами.