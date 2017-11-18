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Внаслідок сутичок біля Літнього театру постраждав начальник поліції Одещини

Внаслідок сутичок біля Літнього театру постраждав начальник поліції Одещини

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Внаслідок сутичок між активістами та правоохоронцями біля Літнього театру пострадав начальник поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін, передає кореспондент УНН.

За його словами, під час сутичок його вдарили металевим прутом із натовпу. Начальнику поліції надали першу медичну допомогу. За госпоталізацією він не звертався.

Також додамо, що наразі ситуація стабілізувалася, правохоронці забезпечують правопороядок та не допускають сутичок.

Нагадаємо, кілька сотень одеситів прорвалися до Літнього театру в Міському саду, сталися сутички між правоохоронцями і активістами.

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