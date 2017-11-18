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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 23704 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 75006 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 78327 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 96039 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 97941 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 74024 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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В результате столкновений возле Летнего театра пострадал начальник полиции Одесской области

В результате столкновений возле Летнего театра пострадал начальник полиции Одесской области

Киев  •  УНН

 • 14174 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В результате столкновений между активистами и правоохранителями у Летнего театра пострадал начальник полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, передает корреспондент УНН.

По его словам (Д.Головина - ред.), во время столкновений его ударили металлическим прутом из толпы. Начальнику полиции оказали первую медицинскую помощь. За госпотализацией он не обращался.

Также добавим, что сейчас ситуация стабилизировалась, правоохранители обеспечивают правопороядок и не допускают столкновений.

Напомним, несколько сотен одесситов прорвались в Летний театр в Городском саду, произошли столкновения между правоохранителями и активистами.

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