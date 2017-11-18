В результате столкновений возле Летнего театра пострадал начальник полиции Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В результате столкновений между активистами и правоохранителями у Летнего театра пострадал начальник полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, передает корреспондент УНН.
По его словам (Д.Головина - ред.), во время столкновений его ударили металлическим прутом из толпы. Начальнику полиции оказали первую медицинскую помощь. За госпотализацией он не обращался.
Также добавим, что сейчас ситуация стабилизировалась, правоохранители обеспечивают правопороядок и не допускают столкновений.
Напомним, несколько сотен одесситов прорвались в Летний театр в Городском саду, произошли столкновения между правоохранителями и активистами.