В результате столкновений возле Летнего театра пострадал начальник полиции Одесской области

По его словам (Д.Головина - ред.), во время столкновений его ударили металлическим прутом из толпы. Начальнику полиции оказали первую медицинскую помощь. За госпотализацией он не обращался.

Также добавим, что сейчас ситуация стабилизировалась, правоохранители обеспечивают правопороядок и не допускают столкновений.

Напомним, несколько сотен одесситов прорвались в Летний театр в Городском саду, произошли столкновения между правоохранителями и активистами.