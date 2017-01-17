Внаслідок сутички між військовими ЗС РФ і контрактниками на Донбасі загинуло дев'ять осіб - розвідка

“16 січня ц.р. у 1-му мотострілецькому батальйоні 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти в результаті сутички із застосуванням зброї між військовослужбовцями ЗС РФ та контрактниками з числа місцевого населення трьох військовослужбовців вбито та ще дев’ятьох поранено”, — йдеться у повідомленні.

Розвідка також повідомляє, що станом на 17 січня у 6-му окремому мотострілецькому полку (Кадіївка) 2-го АК обліковано до 80 військовослужбовців, які самовільно залишили свої підрозділи, однак реальна кількість дезертирів у полку значно більша.