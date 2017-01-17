В результате столкновения между военными ВС РФ и контрактниками на Донбассе погибли девять человек - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В результате столкновения между российскими военными и местными контрактниками на Донбассе погибли три военнослужащих и еще девять ранены. Об этом говорится в сообщении в Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины, передает УНН.
"16 января с.г. в 1-м мотострелковом батальоне 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в результате столкновения с применением оружия между военнослужащими ВС РФ и контрактниками из числа местного населения трех военнослужащих убиты и еще девять получили ранения ", - говорится в сообщении.
Разведка также сообщает, что по состоянию на 17 января в 6-м отдельном мотострелковом полку (Кадиевка) 2-го АК учтено до 80 военнослужащих, самовольно оставивших свои подразделения, однако реальное число дезертиров в полку значительно больше.