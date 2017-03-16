Внаслідок стрілянини у французькій школі двох осіб поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Кілька людей зазнали поранень через стрілянину у школі у французькому місті Грасс, передає УНН з посиланням на ВВС.
Зазначається, що озброєний чоловік увійшов до старшої школи Токвіль вранці у четвер, 16 березня і почав стрілянину, поранивши двох людей.
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Також повідомляється про те, що правоохоронці поки не беруться стверджувати, чи була стрілянина терактом.
Повідомляється, що поліція затримала одного чоловіка, ще одного розшукують.