В результате стрельбы во французской школе два человека ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в школе во французском городе Грасс, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Отмечается, что вооруженный мужчина пришел в старую школу Токвиль утром в четверг, 16 марта и открыл стрельбу, ранив двух человек.
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Также сообщается о том, что правоохранители пока не берутся утверждать, была ли стрельба терактом.
Сообщается, что полиция задержала одного мужчину, еще одного разыскивают.