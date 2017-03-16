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В результате стрельбы во французской школе два человека ранены

В результате стрельбы во французской школе два человека ранены

Киев • УНН

 • 8218 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в школе во французском городе Грасс, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что вооруженный мужчина пришел в старую школу Токвиль утром в четверг, 16 марта и открыл стрельбу, ранив двух человек.

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Также сообщается о том, что правоохранители пока не берутся утверждать, была ли стрельба терактом.

Сообщается, что полиция задержала одного мужчину, еще одного разыскивают.

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