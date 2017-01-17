Внаслідок стрілянини під час святкування дня народження М.Кінга в Маямі загинуло вісім осіб

За даними поліції, серез загиблих 11-річна дівчинка.

Додається також, що шість осіб отримали поранення і були госпіталізовані, а двом надали допомогу на місці події. Стан госпіталізованих наразі не відомий.

Двох підозрюваних затримали для допиту, при чому два знаряддя вбивства були виявлені на місці злочину.