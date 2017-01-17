В результате стрельбы во время празднования дня рождения М.Кинга в Майами погибли восемь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В результате стрельбы во время празднования дня рождения Мартина Лютера Кинга в Майами (США) погибли восемь человек, передает УНН со ссылкой на ABC News.
По данным полиции, серез погибших 11-летняя девочка.
Сообщается также, что шесть человек получили ранения и были госпитализированы, а двум оказали помощь на месте происшествия. Состояние госпитализированных пока не известно.
Двух подозреваемых задержали для допроса, причем два орудия убийства были обнаружены на месте преступления.