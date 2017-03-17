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Внаслідок стрілянини на Рівненщині поранено молодика

Внаслідок стрілянини на Рівненщині поранено молодика

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 17 березня. УНН. Поліція затримала стрілка, який в с.Грушівка на Рівненщині з пістолета поранив молодика, повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області, передає УНН.

Інцидент трапився вчора орієнтовно о 21-ї годині поблизу кафе. Нападник без пояснень відкрив вогонь у двох братів, коли вийшов із кафе. Молодику 24 років нападник вистрелив в ногу та націлився в груди, однак потерпілий зміг завадити повторному пострілу. Хлопець отримав ушкодження м’яких тканин стегна. Лікарі після надання необхідної допомоги відпустили хлопця.

Стрілка затримали за “гарячими слідами”.

"Ним виявися 26-річний житель сусіднього села, у якого поліцейські вилучили дві одиниці травматичної вогнепальної зброї. Слідчі порушили провадження за ч.4 с.296 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України",- повідомили у поліції.

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру. Поліція встановлює мотиви вчинку стрілка.

Нагадаємо, 17 березня у Маріуполі сталась стрілянина у житловому будинку.

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