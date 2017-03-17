В результате стрельбы в Ровенской области ранен юноша

Нападающий без объяснений открыл огонь в двух братьев, когда вышел из кафе. Парню 24 года выстрелил в ногу и прицелился в грудь, однако пострадавший смог помешать повторному выстрела. Парень получил повреждения мягких тканей бедра. Врачи после оказания необходимой помощи отпустили парня.

Стрелка задержали по "горячим следам".

"Им оказался 26-летний житель соседнего села, у которого полицейские изъяли две единицы травматического огнестрельного оружия. Следователи возбудили производство по ч.4 с.296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении. Полиция устанавливает мотивы поступка стрелка.

Напомним, 17 марта в Мариуполе произошла стрельба в жилом доме.