В результате стрельбы в Ровенской области ранен юноша
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 17 марта. УНН. Полиция задержала стрелка, который в с.Грушевка на Ровенщине из пистолета ранил мужчину. Инцидент произошел вчера ориентировочно в 21 час возле кафе, сообщили в отделе коммуникации управления ЧП в Ровенской области, передает УНН.
Нападающий без объяснений открыл огонь в двух братьев, когда вышел из кафе. Парню 24 года выстрелил в ногу и прицелился в грудь, однако пострадавший смог помешать повторному выстрела. Парень получил повреждения мягких тканей бедра. Врачи после оказания необходимой помощи отпустили парня.
Стрелка задержали по "горячим следам".
"Им оказался 26-летний житель соседнего села, у которого полицейские изъяли две единицы травматического огнестрельного оружия. Следователи возбудили производство по ч.4 с.296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
Решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении. Полиция устанавливает мотивы поступка стрелка.
Напомним, 17 марта в Мариуполе произошла стрельба в жилом доме.