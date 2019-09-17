Внаслідок стрілянини на кордоні з Таджикистаном загинув прикордонник Киргизстану
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Шестеро військовослужбовців Державної прикордонної служби (ДПС) Киргизстану були поранені внаслідок стрілянини на кордоні Киргизстану і Таджикистану в понеділок, 16 вересня. Ще один киргизький військовий загинув. Про це повідомляє УНН спираючись на інформацію DW і ТАСС.
“В ході обстрілу з гранатометів, виробленого таджицькою стороною під час прикордонного інциденту, загинув прапорщик ДПС, боєць спецпідрозділу „Бору“. Шість військовослужбовців отримали поранення”, — наводить цитату ТАСС посилаючись на Державну прикордонну службу Киргизстану. Як зазначає ДПС, всі поранені доставлені в районну лікарню міста Исфана Баткенської області. “Стан двох військовослужбовців оцінюється як важкий”, — підкреслюється в повідомленні.
Водночас у пресслужбі мінстерства охорони здоров’я Киргизстану повідомили про вісьмох постраждалих унаслідок стрілянини. За цими даними, серед постраждалих нібито є дитина.
У міністерстві закордонних справ Киргизстану уточнили, що інцидент трапився на недемаркованій ділянці державного кордону. У зовнішньополітичному відомстві стверджують, що Таджикистан без узгодження з Киргизстаном почав будувати на цій ділянці військовий оглядовий пункт. Прем’єр-міністр Киргизстану Мухаммедкалий Абилгазієв розпорядився посилити захист кордонів після інциденту.
У свою чергу, в пресцентрі прикордонних військ Таджикистану заявили, що першими почали стріляти киргизькі прикордонники, поранивши при цьому кількох неозброєних жителів Таджикистану.
У липні цього року 17 громадян Киргизстану і 10 громадян Таджикистану постраждали внаслідок сутички на кордоні двох країн.