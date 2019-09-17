В результате стрельбы на границе с Таджикистаном погиб пограничник Кыргызстана
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Шестеро военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС) Кыргызстана были ранены в результате стрельбы на границе Кыргызстана и Таджикистана в понедельник, 16 сентября. Еще один киргизский военный погиб. Об этом сообщает УНН опираясь на информацию DW и ТАСС.
"В ходе обстрела из гранатометов, производимого таджикской стороной во время пограничного инцидента погиб прапорщик ГПС, боец спецподразделения "Бору". Шесть военнослужащих получили ранения", - приводит ТАСС цитату пресс-службы Государственной пограничной службы Кыргызстана. Как отмечает ГПС, все раненые доставлены в районную больницу города Исфана Баткенской области. "Состояние двух военнослужащих оценивается как тяжелое", - подчеркивается в сообщении.
В то же время в пресс-служба Минстерства здравоохранения Кыргызстана сообщили о восьми пострадавших в результате стрельбы. По этим данным, среди пострадавших, якобы, есть ребенок.
В министерстве иностранных дел Кыргызстана уточнили, что инцидент произошел на недемаркированном участке государственной границы. Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что Таджикистан без согласования с Кыргызстаном начал строить на этом участке военный наблюдательный пункт. Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалий Абилгазиев распорядился усилить защиту границ после инцидента.
В свою очередь, в пресс-центре погранвойск Таджикистана заявили, что первыми начали стрелять киргизские пограничники, ранив при этом нескольких невооруженных жителей Таджикистана.
В июле этого года 17 граждан Кыргызстана и 10 граждан Таджикистана пострадали в результате столкновения на границе двух стран.