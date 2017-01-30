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Внаслідок сходження лавин у Таджикистані загинули семеро осіб

Внаслідок сходження лавин у Таджикистані загинули семеро осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У Таджикистані в результаті сходження снігових лавин загинули семеро людей на півночі і сході країни, передає УНН з посиланням на ВВС.

За повідомленням рятувальників, п’ятеро людей загинули на автотрасі Душанбе-Худжанд. Машина, в якій вони їхали, потрапила під лавину. Їхні тіла витягнули з обриву глибиною 150 метрів.

Зазначається, що у гірському Бадахшане, внаслідок стихії загинули ще двоє людей.

Комітет з питань надзвичайних ситуацій повідомляє, що на автотрасу, що сполучає Душанбе з Согдійської областю на півночі Таджикистану, зійшло відразу 40 снігових лавин, в результаті чого в сніговому полоні опинилося понад 200 автомашин.

Повідомляється, що рятувальники вже евакуювали близько 800 осіб, 50 вантажних і 150 легкових автомобілів.

Нагадаємо, в Італії в результаті сходження лавини під снігом опинився готель, внаслідок чого загинуло 29 осіб.

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