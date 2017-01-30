Внаслідок сходження лавин у Таджикистані загинули семеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Таджикистані в результаті сходження снігових лавин загинули семеро людей на півночі і сході країни, передає УНН з посиланням на ВВС.
За повідомленням рятувальників, п’ятеро людей загинули на автотрасі Душанбе-Худжанд. Машина, в якій вони їхали, потрапила під лавину. Їхні тіла витягнули з обриву глибиною 150 метрів.
Зазначається, що у гірському Бадахшане, внаслідок стихії загинули ще двоє людей.
Комітет з питань надзвичайних ситуацій повідомляє, що на автотрасу, що сполучає Душанбе з Согдійської областю на півночі Таджикистану, зійшло відразу 40 снігових лавин, в результаті чого в сніговому полоні опинилося понад 200 автомашин.
Повідомляється, що рятувальники вже евакуювали близько 800 осіб, 50 вантажних і 150 легкових автомобілів.
Нагадаємо, в Італії в результаті сходження лавини під снігом опинився готель, внаслідок чого загинуло 29 осіб.