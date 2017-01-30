В результате схода лавин в Таджикистане погибли семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Таджикистане в результате схода снежных лавин погибли семь человек на севере и востоке страны, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По сообщению спасателей, пять человек погибли на автотрассе Душанбе-Худжанд. Машина, в которой они ехали, попала под лавину. Их тела извлекли из обрыва глубиной 150 метров.
Отмечается, что в горном Бадахшане, в результате стихии погибли еще два человека.
Комитет по вопросам чрезвычайных ситуаций сообщает, что на автотрассу, соединяющую Душанбе с Согдийской областью на севере Таджикистана, сошло сразу 40 снежных лавин, в результате чего в снежном плену оказалось более 200 автомашин.
Сообщается, что спасатели уже эвакуировали около 800 человек, 50 грузовых и 150 легковых автомобилей.
Напомним, в Италии в результате схода лавины под снегом оказался отель , в результате чего погибли 29 человек.