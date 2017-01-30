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В результате схода лавин в Таджикистане погибли семь человек

В результате схода лавин в Таджикистане погибли семь человек

Киев • УНН

 • 8695 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Таджикистане в результате схода снежных лавин погибли семь человек на севере и востоке страны, передает УНН со ссылкой на ВВС.

По сообщению спасателей, пять человек погибли на автотрассе Душанбе-Худжанд. Машина, в которой они ехали, попала под лавину. Их тела извлекли из обрыва глубиной 150 метров.

Отмечается, что в горном Бадахшане, в результате стихии погибли еще два человека.

Комитет по вопросам чрезвычайных ситуаций сообщает, что на автотрассу, соединяющую Душанбе с Согдийской областью на севере Таджикистана, сошло сразу 40 снежных лавин, в результате чего в снежном плену оказалось более 200 автомашин.

Сообщается, что спасатели уже эвакуировали около 800 человек, 50 грузовых и 150 легковых автомобилей.

Напомним, в Италии в результате схода лавины под снегом оказался отель , в результате чего погибли 29 человек.

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