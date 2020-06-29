Внаслідок сильних злив в Китаї загинули 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Щонайменше 12 людей загинули в результаті сильних злив і урагану, які в останні дні обрушилися на китайську провінцію Сичуань. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Увечері в неділю, 28 червня, місцева влада повідомила, що після ураганного вітру і дощів в повіті Мяньнін 12 людей загинули і ще десять вважаються зниклими без вести. Десять загиблих і семеро зниклих нарахували в містечку Іхай після повені.
Ще двоє людей загинули і троє пропали в повіті Гаоян, де два автомобіля зірвалися з шосе в річку.
Всього негода торкнулася життя майже 10 тисяч людей в Сичуані - місцеві дороги відрізані від автотрас, вода пошкодила будинки і посіви. Екстрені служби евакуювали з району повені 7,7 тис. осіб.
Нагадаємо, через негоду в Україні знеструмлено 103 населені пункти.