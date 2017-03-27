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Внаслідок різанини в Рівному госпіталізовано двох чоловіків

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 27 березня. УНН. Двоє чоловіків потрапили до лікарні після сутички з компанією молодиків. Інцидент мав місце вчора на вулиці Вербовій у Рівному, повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області, передає УНН.

36-ти та 48-річні чоловіки напідпитку поверталися додому. Побачили біля будинку шістьох молодиків і з ним вступили в суперечку. П’ятеро з них обступили чоловіків, а 19-річний молодик наніс обом численні удари ножем у різні частини тіла. Згодом хлопець пояснить правоохоронцям, що застосував ніж, бо його теж помітив у руках одного із своїх супротивників.

“19-річний підозрюваний чотири роки тому притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежів. За різанину молодику загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років”, — наголосив начальник міського відділу поліції Рівного Василь Зелінський.

У старшого потерпілого лікарі попередньо діагностували проникаючі ножові поранення грудної клітки та геморагічний шок, у молодшого — проникаючі ножові поранення грудної клітки, різані рани правого стегна та лівої щоки.

Нападника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, 27 березня УНН повідломляв, про екстрадицію до України вбивці відомого перукаря з Рівного.

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