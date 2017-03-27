Вследствии резни в Ровно госпитализированы двое мужчин

36-ти и 48-летние мужчины навеселе возвращались домой. Увидели у дома шестерых молодых парней и с ним вступили в спор. Пятеро из них обступили мужчин, а 19-летний молодой человек нанес обоим множественные удары ножом в различные части тела. Впоследствии парень объяснит правоохранителям, что применил нож, потому что его тоже заметил в руках одного из своих противников.

"19-летний подозреваемый четыре года назад привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежей. За резню парню грозит лишение свободы от 5 до 8 лет ", - отметил начальник городского отдела полиции Ровно Василий Зелинский.

У старшего потерпевшего врачи предварительно диагностировали проникающие ножевые ранения грудной клетки и геморрагический шок, у младшего - проникающие ножевые ранения грудной клетки, резаные раны правого бедра и левой щеки.

Нападающий задержан и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, 27 марта УНН повидломляв, о экстрадиции в Украину убийцы известного парикмахера из Ровно .