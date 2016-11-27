У львівській міськраді розповіли про стан постраждалих внаслідок пожежі у нічному клубі

Так, у міському управлінні охорони здоров’я уточнили інформацію щодо постраждалих внаслідок пожежі у розважальному центрі станом на 9 годину.

“Чотирьох потерпілих доставлено в обласну лікарню з отруєнням продуктами горіння. Троє потерпілих звернулося в лікарню швидкої допомоги, з них двоє — з отруєнням продуктами горіння (один з них госпіталізований), одна особа — з легкими різаними ранами передпліччя. 18 осіб звернулось у 8-му міську клінічну лікарню, з них 12 госпіталізовано (двоє в реанімації та восьмеро — в опіковому відділенні з опіками, двоє — в хірургічному відділенні з травмами верхніх кінцівок, одна особа — в неврологію), п’ятьом особам надана допомога і скеровані амбулаторно”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 27 листопада у львівському клубі Sрace сталася пожежа.

Як повідомляв УНН, з'явилося відео наслідків нічної пожежі у львівському клубі.