В львовском горсовете рассказали о состоянии пострадавших в результате пожара в ночном клубе

Так, в городском управлении здравоохранения уточнили информацию о пострадавших в результате пожара в развлекательном центре по состоянию на 09:00.

"Четырех пострадавших доставили в областную больницу с отравлением продуктами горения. Трое пострадавших обратились в больницу скорой помощи, из них двое - с отравлением продуктами горения (один из них госпитализирован), один человек - с легкими резаными ранами предплечья. 18 человек обратилось в 8-ю городскую клиническую больницу, из них 12 госпитализированы (двое в реанимации и восемь - в ожоговом отделении с ожогами, двое - в хирургическом отделении с травмами верхних конечностей, один человек - в неврологии), пяти лицам предоставили помощь и направили амбулаторно", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 27 ноября во львовском клубе Sрace произошел пожар.