Внаслідок пожежі на Київщині загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Внаслідок пожежі у житловому будинку на Київщині загинув чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Київської області.
Сьогодні, 28 грудня о 02:45 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Пилиповичі по вулиці Шевченка.
По прибуттю пожежників на місце виклику було встановлено, що пожежа виникла в одноповерховому цегляному житловому будинку. Під час розвідки було виявлено тіло власника 1970 року народження.
Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.