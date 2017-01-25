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Внаслідок перекидання рейсового автобуса на Тернопільщині постраждали 20 людей

Внаслідок перекидання рейсового автобуса на Тернопільщині постраждали 20 людей

Київ • УНН

 • 10384 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. На Тернопільщині внаслідок перекидання рейсового мікроавтобуса “Шумськ-Тернопіль” постраждало 20 людей. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП Тернопільської області.

За інформацією правоохоронців, автобус о 12 годині виїхав з Шумська. У салоні перебувало більше двадцяти пасажирів, серед яких — одна дитина.

За вісім кілометрів від місця відправки автобус почало заносити та кидати зі сторони в сторону. Попередня причина — ожеледь на дорозі. Свідки кажуть, що водій втратив контроль над автобусом і намагався всіляко відновити керування транспортним засобом. Проте зробити це йому не вдалося і автобус перекинувся на узбіччі.

До медзакладу наразі звернулося дванадцять постраждалих, одного забрали до реанімації. У деяких людей медики фіксують переломи.

Правоохоронці працюють на місці автопригоди, аби встановити остаточну причину ДТП.

Українські Національні Новини

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