Внаслідок перекидання рейсового автобуса на Тернопільщині постраждали 20 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. На Тернопільщині внаслідок перекидання рейсового мікроавтобуса “Шумськ-Тернопіль” постраждало 20 людей. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП Тернопільської області.
За інформацією правоохоронців, автобус о 12 годині виїхав з Шумська. У салоні перебувало більше двадцяти пасажирів, серед яких — одна дитина.
За вісім кілометрів від місця відправки автобус почало заносити та кидати зі сторони в сторону. Попередня причина — ожеледь на дорозі. Свідки кажуть, що водій втратив контроль над автобусом і намагався всіляко відновити керування транспортним засобом. Проте зробити це йому не вдалося і автобус перекинувся на узбіччі.
До медзакладу наразі звернулося дванадцять постраждалих, одного забрали до реанімації. У деяких людей медики фіксують переломи.
Правоохоронці працюють на місці автопригоди, аби встановити остаточну причину ДТП.