В результате опрокидывания рейсового автобуса в Тернопольской области пострадали 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Тернопольской области в результате опрокидывания рейсового микроавтобуса "Шумск-Тернополь" пострадали 20 человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП Тернопольской области.
По информации правоохранителей, автобус в 12:00 выехал из Шумска. В салоне находилось более двадцати пассажиров, среди которых - один ребенок.
В восьми километрах от места отправки автобус начало заносить и бросать из стороны в сторону. Предварительная причина - гололед на дороге. Свидетели говорят, что водитель потерял контроль над автобусом и пытался всячески восстановить управление транспортным средством. Однако сделать это ему не удалось и автобус перевернулся на обочине.
В медучреждение обратились двенадцать пострадавших, одного забрали в реанимацию. У некоторых людей медики фиксируют переломы.
Правоохранители работают на месте ДТП, чтобы установить окончательную причину ДТП.