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Внаслідок перекидання маршрутки у Запоріжжі травмовано трьох пасажирів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У Запоріжжі водій маршрутного таксі не впорався з керуванням, у наслідок чого сталося перекидання, троє пасажирів отримали травми. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області, передає УНН.

“19 березня о 13:46 водій маршрутного таксі 1962 року народження на вулиці Дніпровське шосе в місті Запоріжжя під час здійснення обгону не впорався з керуванням. Внаслідок чого мікроавтобус перекинувся. Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали троє пасажирів: дві жінки — 1975 та 1985 років народження і чоловік 1983 року народження”, — йдеться у повідомленні.

Обставини та причини події встановлюються.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, вчора через зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою у Київській області чотири людини загинуло, ще одна отримала травми.

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