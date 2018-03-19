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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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В результате опрокидывания маршрутки в Запорожье травмированы трое пассажиров

В результате опрокидывания маршрутки в Запорожье травмированы трое пассажиров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. В Запорожье водитель маршрутного такси не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание, трое пассажиров получили травмы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области, передает УНН.

"19 марта в 13:46 водитель маршрутного такси 1962 года на улице Днепровское шоссе в городе Запорожье при осуществлении обгона не справился с управлением. В результате микроавтобус перевернулся. В результате аварии телесные повреждения получили трое пассажиров: две женщины - 1975 и 1985 рождения и мужчина 1983 года рождения", - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, вчера из-за столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Киевской области четыре человека погибли, еще один получил травмы.

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