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Внаслідок отруєння на Полтавщині померло троє осіб

Внаслідок отруєння на Полтавщині померло троє осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. До поліції Полтавської області надійшло повідомлення про те, що троє осіб отруїлися невідомою речовиною. Двоє жінок померли за місцем мешкання, а чоловік — у реанімаційному відділенні районної лікарні, куди був доставлений в тяжкому стані. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області.

"Є припущення, що особи могли отруїтися рідиною невідомого походження, яку вони вживали під час спільного відпочинку. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, в рамках якого встановлюються всі обставини та причини трагедії", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, у Львівській області троє людей потрапили до реанімації через отруєння рибою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Харкові 2-річна дитина опинилася в реанімації через отруту для тарганів.

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