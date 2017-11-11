Внаслідок отруєння на Полтавщині померло троє осіб

КИЇВ. 11 листопада. УНН. До поліції Полтавської області надійшло повідомлення про те, що троє осіб отруїлися невідомою речовиною. Двоє жінок померли за місцем мешкання, а чоловік — у реанімаційному відділенні районної лікарні, куди був доставлений в тяжкому стані. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області.