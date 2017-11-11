Внаслідок отруєння на Полтавщині померло троє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. До поліції Полтавської області надійшло повідомлення про те, що троє осіб отруїлися невідомою речовиною. Двоє жінок померли за місцем мешкання, а чоловік — у реанімаційному відділенні районної лікарні, куди був доставлений в тяжкому стані. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області.
"Є припущення, що особи могли отруїтися рідиною невідомого походження, яку вони вживали під час спільного відпочинку. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, в рамках якого встановлюються всі обставини та причини трагедії", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, у Львівській області троє людей потрапили до реанімації через отруєння рибою.
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