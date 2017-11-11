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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 23555 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 74307 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 78119 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 95858 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 97860 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 73965 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101385 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101229 просмотра

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В результате отравления в Полтавской области умерло три человека

В результате отравления в Полтавской области умерло три человека

Киев  •  УНН

 • 14619 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В полицию Полтавской области поступило сообщение о том, что три человека отравились неизвестным веществом. Две женщины умерли по месту жительства, а мужчина- в реанимационном отделении районной больницы, куда был доставлен в тяжелом состоянии. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

“Есть предположение, что лица могли отравиться жидкостью неизвестного происхождения, которую они употребляли во время совместного отдыха. По данному факту возбуждено уголовное производство, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии”, — отметили в полиции.

Напомним, во Львовской области три человека попали в реанимацию из-за отравления рыбой.

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