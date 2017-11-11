В результате отравления в Полтавской области умерло три человека

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В полицию Полтавской области поступило сообщение о том, что три человека отравились неизвестным веществом. Две женщины умерли по месту жительства, а мужчина- в реанимационном отделении районной больницы, куда был доставлен в тяжелом состоянии. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.