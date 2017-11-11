В результате отравления в Полтавской области умерло три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В полицию Полтавской области поступило сообщение о том, что три человека отравились неизвестным веществом. Две женщины умерли по месту жительства, а мужчина- в реанимационном отделении районной больницы, куда был доставлен в тяжелом состоянии. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.
“Есть предположение, что лица могли отравиться жидкостью неизвестного происхождения, которую они употребляли во время совместного отдыха. По данному факту возбуждено уголовное производство, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии”, — отметили в полиции.
Напомним, во Львовской области три человека попали в реанимацию из-за отравления рыбой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове 2-летний ребенок оказался в реанимации из-за яда для тараканов.