Внаслідок обвалу стіни школи в Івано-Франківську загинула людина, ще четверо постраждали

На місце події було викликано співробітників ДСНС .

“По прибуттю до місця виклику о 20:06 було встановлено, що під час проведення будівельних робіт (заливка бетонного розчину) відбулось руйнування бетонного перекриття другого поверху новобудови та під обвалом знаходяться робочі (кількість невідома). Обрушення відбулось на площі 216 м.кв”, — йдеться у повідомленні.

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Провівши розвідку рятувальники встановили, що під завалами знаходиться 5 осіб. За допомогою спецобладнання співробітники ДСНС звільнили з-під обвалів чотирьох потерпілих. Їх каретами “швидкої” доставили до лікарні. Згодом під завалами виявила тіло без ознак життя.

Наразі встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, 18 листопада на будівництві в центрі Києва стався обвал.