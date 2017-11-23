В результате обрушения стены школы в Ивано-Франковске погиб человек, еще четверо пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. На строительстве христианской школы в Ивано-Франковске произошло разрушение бетонного перекрытия. В результате инцидента погиб человек, еще четверо госпитализированы. Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, передает УНН.
На место происшествия были вызваны сотрудников ГСЧС.
“По прибытию к месту вызова в 20:06 было установлено, что при проведении строительных работ (заливка бетонного раствора) произошло разрушение бетонного перекрытия второго этажа новостройки и под обвалом находятся рабочие (количество неизвестно). Обрушение произошло на площади 216 кв.м”, - говорится в сообщении.
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Проведя разведку спасатели установили, что под завалами находится 5 человек. С помощью спецоборудования сотрудники ДСНС освободили из-под обвалов четырех пострадавших. Их каретами “скорой” доставили в больницу. Позже под завалами обнаружили тело без признаков жизни.
Сейчас устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, 18 ноября на стройке в центре Киева произошел обвал.