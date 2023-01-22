Обвалення будівлі в сирійському місті Алеппо забрало життя 16 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У сирійському місті Алеппо стався обвал п'ятиповерхового житлового будиноку, внаслідок чого загинули 16 людей, передає УНН з посиланням на Reuters.
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16 людей загинули внаслідок обвалення житлового будинку в сирійському місті Алеппо у неділю, 22 січня.
П'ятиповерхова будівля в районі Шейх-Максуд впала за одну ніч через течію води, яка послабила його фундамент, повідомили державні ЗМІ з посиланням на урядовців.У будинку мешкало близько 30 осіб.
Десятки пожежників, рятувальників і простих жителів почали пошуки людей, що залишилися під завалами будинку.
Нагадаємо
Раніше багато будинків в Алеппо було зруйновано або пошкоджено. Причиною цього був 11-річний конфлікт у Сирії, внаслідок нього загинули сотні тисяч людей, а майже половина населення, яке раніше становило 23 мільйони людей, змушені були тікати.
Алеппо - найбільше місто Сирії і колись було її торговим центром.