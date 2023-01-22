Обрушение здания в сирийском городе Алеппо унесло жизни 16 человек

Детали

16 человек погибли в результате обрушения жилого дома в сирийском городе Алеппо в воскресенье, 22 января.

Пятиэтажное здание в районе Шейх-Максуд рухнуло за одну ночь из-за течения воды, которое ослабило его фундамент, сообщили государственные СМИ со ссылкой на чиновников. В доме проживало около 30 человек.

Десятки пожарных, спасателей и простых жителей начали поиски людей, оставшихся под завалами дома.

Напомним

Ранее многие дома в Алеппо были разрушены или повреждены. Причиной этого был 11-летний конфликт в Сирии, в результате него погибли сотни тысяч людей, а почти половина населения, которое ранее составляло 23 миллиона человек, вынуждены были бежать.

Алеппо — крупнейший город Сирии и когда-то был ее торговым центром.