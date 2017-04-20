Внаслідок обстрілу з танків і мінометів біля Авдіївки загинуло двоє українських бійців
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Незаконні збройні формування застосували неподалік Авдіївки танки і міномети, в результаті чого загинули за попередньою інформацією двоє українських військовослужбовців, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, що розташований неподалік Авдіївки, загинули два військовослужбовці Збройних Сил України”, — повідомили у прес-центрі АТО.
За їхньою інформацією, на даному напрямку противник застосовував танки, міномети калібру 82-мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
Як повідомляв УНН, протягом 20 квітня у зоні проведення АТО зазнали поранень четверо українських військовослужбовців.